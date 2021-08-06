تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تهزم وداد تلمسان وترتقي إلى الصف الخامس

أحرز نادي شبيبة القبائل لكرة القدم، ليلة هذا الجمعة، انتصارًا مثيرًا على وداد تلمسان (3 – 2)، وهو فوز سمح للكناري بالارتقاء إلى دائرة خماسي المقدمة، ورفع المعنويات قبل 96 ساعة عن نهائي الكأس المرتقب الثلاثاء القادم أمام نجم مقرة.

برسم تسوية رزنامة الجولة الـ 27، اختار الفرنسي دنيس لافان إقحام ستة لاعبين شبان وإراحة الكوادر تحسبًا للنهائي، ولم يخيّب "البدلاء" ظنّ مدربهم حيث صالوا وجالوا وتقدّموا بثلاثية نظيفة عبر تيزي بوعلي (25)، الطوبال (51) وغانم (52)، لكن الزوار استفاقوا وأحرزوا هدفين في آخر 10 دقائق، بواسطة سماحي (84) ونزواني (90 + 2)، ما أدخل الفريق الأصفر والأخضر في حمام بارد خلال ما تبقى من الوقت بدل الضائع.

وإثر هذا الفوز، رفعت شبيبة القبائل رصيدها إلى 55 نقطة، ما سمح لها بالارتقاء إلى الصف الخامس وبلقاء متأخر أمام شبيبة سكيكدة عن الجولة الثلاثين، في المقابل، تجمّد رصيد وداد تلمسان عند 39 نقطة في الصف الخامس عشر بجوار خماسي المؤخرة.

جدير بالذكر، أنّ الجولة الـ 35 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ستقام في التاسع من أوت الجاري.

الترتيب:

1 - شباب بلوزداد 69 34

2 - وفاق سطيف 62 34

- شبيبة الساورة 62 34

4 - اتحاد الجزائر 59 34

5 – شبيبة القبائل 55 33

6 - مولودية وهران 54 34

7 - مولودية الجزائر 53 34

8 - شباب قسنطينة 51 34

9 - نادي بارادو 50 34

10 - أولمبي المدية 48 34

11 - سريع غليزان 42 34

12 - اتحاد بسكرة 40 34

- جمعية عين مليلة 40 34

- نجم مقرة 40 34

15 - وداد تلمسان 39 34

16 - جمعية الشلف 38 34

17 - نصر حسين داي 37 34

18 - اتحاد بلعباس 33 34

19 - أهلي برج بوعريريج 21 34

20 - شبيبة سكيكدة 17 33