اتحاد العاصمة: إقالة المدير الرياضي عنتر يحيى

06/08/2021 - 19:01

أعلن نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم، هذا الجمعة، عن إنهاء مهام مديره الرياضي عنتر يحيى.

جاء في بيان للفريق المتواجد رابعًا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى: "تمّ وضع حد لمهام المدير الرياضي عنتر يحيى اعتبارا من اليوم"، ولم يُشر البيان المنشور على الصفحة الرسمية للفريق الأحمر والأسود في منصة التواصل (فيسبوك) إلى "أسباب الإقالة"، بعد 15 شهرًا عن تعاقد بطل ملحمة أم درمان مع بطل الجزائر لموسم 2018 – 2019.

وكان المدافع الدولي الجزائري الأسبق (53 مشاركة دولية/39 سنة) التحق باتحاد العاصمة بعقد لمدة 3 سنوات في شهر ماي 2020، لكن نتائج النادي ظلّت متذبذبة، قبل أن يُسهم تكليف منير زغدود بالعارضة الفنية، في استقرار نسبي لــ "سوسطارة" التي تتموقع حاليًا في الصف الرابع قبل 4 جولات عن اختتام موسم 2020 – 2021، مع أمل ضئيل لزملاء زماموش في الظفر بإحدى التأشيرات القارية الموسم القادم.

وكان اتحاد العاصمة أقصي في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة المحترفة في مقرة أمام النجم المحلي (2-1 بعد الوقت الاضافي).

وسوم:

رياضة, كرة القدم, الرابطة 1

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