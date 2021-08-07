وفاة احد اعمدة الموسيقى الاندلسية الشيخ حسان بن شوبان

توفي أمس الجمعة الشيخ حسان بن شوبان, احد اعمدة الموسيقى الأندلسية عن عمر يناهز 87 سنة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا , حسبما علم من اقربائه.

ولد الفقيد بحي السيدة الافريقية بالجزائر العاصمة و انضم الى العديد من فرق الموسيقى الاندلسية التي كان يشرف عليها العديد من شيوخ الاندلسي المشهورين على غرار دحمان بن عاشور و حاج محفوظ و صادق بجاوي و مصطفى كشكول و محي الدين لكحل ثم انضم في بداية خمسينيات القرن الماضي الى معهد الموسيقى حسين داي ليتتلمذ على يد الشيخ عبد الكريم دالي الذي علمه "الصنعة" .

و سجنت القوات الفرنسية الفنان منذ سنة 1956 الى غاية 1961 بسبب نضاله في حزب جبهة التحرير الوطني ليتابع بعدها تعليمه في المعهد البلدي للموسيقى من 1962 الى غاية 1968 على يد الاستاذ عبد الرحمان بلحوسين.

و انضم الفقيد الى الجوق الوطني لموسيقى الاندلسي بالإذاعة تحت قيادة عبد الرزاق فخارجي حيث احتك بالعديد من الموسيقيين اللامعين على غرار عبد الكريم محمصاجي و الاخوة بحار.

أحيى الفنان العديد من الحفلات في الوطن و خارجه في باريس و نيويورك و واشنطن و اشبيلية و روما.

كما تكون على يديه العديد من الاسماء اللامعة اليوم في سماء الفن نذكر منهم سلمى كويرات و راضية منال و سيد علي دريس و توفيق عون.

و التحق الشيخ بن شوبان منذ 2001 بجوق الموسيقار رشيد قرباص التي تجمع المدارس الثلاث (الصنعة و الغرناطية و المالوف) بهدف اعطاء نفس جديد لهذا التراث الموسيقي الاندلسي.