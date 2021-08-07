استشهاد جنديين وإصابة ثالث بجروح إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بعين الدفلى

﻿استشهد جنديان متعاقدان واصيب ثالث بجروح طفيفة إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتفتيش أمس الجمعة بمنطقة تاشتة زوقاغة بولاية عين الدفلى، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، يوم 06 أوت 2021، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع، تم تسجيل استشهاد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد والجندي المتعاقد عمور صلاح الذين سقطا في ميدان الشرف فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدرالدين بجروح طفيفة".

وعلى إثر هذا المصاب، "يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخالص عبارات التعازي والمواساة لأسرتي الشهيدين وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح".