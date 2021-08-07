حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 380 آخرين خلال ال48 ساعة الاخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 380 بجروح متفاوتة الخطورة في 299 حادث مرور خلال ال48 ساعة الاخيرة على مستوى التراب الوطني, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجل المصدر ذاته من جانب آخر وفاة 4 أشخاص غرقا بالمسطحات المائية في كل من ولايات المسيلة و قسنطينة و جيجل و تمنراست فيما تم إنقاذ شخص آخر بواد جناح ببلدية سيدي عبد العزيز.

وفيما يتعلق بإخماد الحرائق, فقد أخمدت عناصر الحماية المدنية 8 حرائق حضرية صناعية و مختلفة عبر ولايات الجزائري سيدي بلعباس سكيكدة البويرة بومرداس الأغواط و باتنة أدت الى إصابة 10 أشخاص بصعوبة في التنفس و شخص بجروح في الرجل على اثر نشوب حريق داخل محل لتخزين ألواح تحميل السلع بمصنع السيراميك الكائن ببلدية فسديس بولاية باتنة. وبولاية بومرداس, فقد تم تسجيل إصابة شخص بصعوبة في التنفس جراء استنشاق دخان حريق شب بورشة لصناعة الشريط اللاصق ثم امتد إلى مسكن مجاور بحي قوادرية ببلدية أولاد موسى.

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية التابع للحماية المدنية لنفس الفترة, فقد تم إخماد 30 حريقا عبر مختلف ولايات الوطن. و قدرت الخسائر ب 258 هكتار من الغطاء النباتي منها 213 هكتار من الغاباتي 15 هكتارا أدغالي 30 هكتارا من الحشائشي الى جانب 200 حزمة تبني 1012 شجرة مثمرةو 90 نخلة.