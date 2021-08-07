الرئيس تبون يعزي عائلتي الجنديين الشهيدين عمور صلاح الدين ومزيان فؤاد

أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عن تعازيه لعائلتي الجنديين عمور صلاح الدين ومزيان فؤاد، اللذين استشهدا إثر انفجار لغم تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتفتيش، أمس الجمعة، بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى.

وكتب الرئيس تبون على صفحته الرسمية بموقع (تويتر): "أصدق التعازي وأخلص المواساة لعائلتي الجنديين الشهيدين بإذن الله, عمور صلاح الدين و مزيان فؤاد, اللذين سقطا دفاعا عن الجزائر في ميدان الشرف, راجيا من العلي القدير أن يسكنهما فسيح جناته".

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته بالشفاء للجندي ديب بدر الدين الذي أصيب هو أيضا, ليضيف: "حفظ الله وطننا و جيشنا الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني".