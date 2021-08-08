نسيم برناوي للإذاعة : تلقيح 57 ألف مواطن من طرف الحماية المدنية

كشف رئيس مكتب الاعلام والتوعية بالحماية المدنية لولاية الجزائر برناوي نسيم عن تلقيح 57 ألف مواطن من بينها 17 ألف بالعاصمة ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوفيد التي باشرتها المديرية العامة للحماية المدنية عبر المدارس والمساجد وعدة فضاءات أخرى.

وقال برناوي في حوارللاذاعة الجزائرية إن العملية تسير بويرة جيدة، مشيدا بالإقبال على مراكز التلقيح عبر الوطن، داعيا إلى ضرورة الكشف قبل أخذ اللقاح.

وأضاف برناوي " تلقي اللقاح في خضم الموجة التي تعرفها الجزائر يحمل بعض المخاطر في حالة الاصابة غير الظاهرة الأعراض مع اللقاح" مشددا على ضرورة التلقيح من جهة وعلى ضرورة الفحوصات القبلية من جهة ثانية.

كما كشف ضيف الاذاعة عن تلقيح 57 ألف مواطن عبر المراكز الموجودة في كامل القطر الوطني، وعلى رأسها العاصمة بـ 17 ألف جرعة.

وحول عملية التلقيح طمأن المتحدث ذاته المواطنين أنها لا تأخذ أكثر من 15 دقيقة مع متابعة طبية وفحوصات دقيقة ،داعيا إلى ضرورة التلقيح واخذ الدروس من تجارب الدول الأخرى.

كما تأسف في سياق آخر عن حجم الحرائق المهول الذي عرفته الجزائر هذه السنة كاشفا عن خسارة اكثر من 11 ألف هكتار من الغابات .

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية