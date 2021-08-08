الشركة الجزائرية القطرية للصلب بجيجل : توفير أزيد من 1,5 لتر من الأوكسجين لفائدة المؤسسات الصحية خلال شهر

تمكنت الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة (جيجل) من توفير أزيد من 1,5 مليون لتر من الأوكسجين الطبي لفائدة عدد من مستشفيات الوطن خلال شهر .

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال انه وفي ظل الحاجة المتزايدة لمادة الأوكسجين الطبي بمختلف المؤسسات الاستشفائية عكفت الشركة الجزائرية القطرية للصلب على المساهمة في توفير هذه المادة الحيوية من خلال إنتاج وتوزيع أزيد من1,5 مليون لتر من الأوكسجين الطبي على هذه المؤسسات الصحية خلال شهر أي بمعدل 50 ألف لتر يوميا.

وأبرزت بأن هذا الرقم (1,5 مليون لتر) تم تحقيقه بعد شهر فقط من دخول وحدة فصل الغازات بمركب بلارة حيز الخدمة وذلك بفضل" الجهود الكبيرة المبذولة من طرف كفاءات الشركة التي عملت ليل نهار دون انقطاع لتوفير هذا السائل الحيوي لإنقاذ حياة المصابين بكوفيد -19".

وأشار المصدر الى أن هذه المساهمة في توفير الأوكسجين الطبي تأتي من باب " الواجب الإنساني يالوطنييالديني المجتمعي للشركة باعتبارها مؤسسة مواطنة ".

يذكر أن السلطات المركزية اختارت نهاية جويلية المنصرم ولاية جيجل لتكون قطبا جهويا يضمن الإشراف على تزويد المؤسسات الاستشفائية ل 15 ولاية شرقية بمادة الأكسجين الطبي .