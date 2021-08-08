أول محرم 1443 عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري, اليوم الأحد في بيان لها, أنه بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة, فإن اليوم الأول من شهر محرم 1443, يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

وأوضح ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية.