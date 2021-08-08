السعودية تستأنف العمرة للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم

اعلنت السعودية أنها ستستأنف العمرة تدريجيا للمعتمرين الملقحين الوافدين من مختلف دول العالم, بعد نحو 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة ( كوفيد-19) .

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد أنه سيتم "استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيا اعتبارا من الإثنين 9 أوت 2021, لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف".

وأضافت "بخصوص المعتمرين القادمين من خارج المملكة فيجب إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر مع اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة".

واللقاحات المعتمدة في المملكة, هي بيونتيك/فايزر واسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

ونقلت وكالة (واس) عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط قوله إن الوزارة "تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين وأعدادهم بصفة دورية حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات الخاصة بالدول القادم منها المعتمرون والزوار إلى المملكة".

وأعلنت السعودية استئناف العمرة أيضا للمعتمرين من خارج المملكة, بعد نحو ثلاثة أسابيع من تنظيم موسم حج مصغر شارك فيه 60 ألف حاج من سكان البلاد الملقّحين بالكامل ضد فيروس كورونا, وبعد أسبوع من فتح أراضيها أمام السياح الملقّحين بالكامل .

وفي شهر مارس الماضي علقت المملكة أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها.