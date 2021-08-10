نشرية خاصة: درجات حرارة جد مرتفعة يومي الاثنين والثلاثاء بعدة ولايات شمال الوطن

ستسجل درجات حرارة جد مرتفعة حيث ستتجاوز 44 درجة مئوية في بعض ولايات شمال الوطن ويمكن أن تتجاوز 46/47 درجة في ولايات أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، حسبما أفادت به نشرية جوية خاصة أصدرها هذا الأحد الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح ذات المصدر أن موجة الحرارة هذه ستمس كل من ولايات عين الدفلى والمدية والبويرة وتيزي وزو وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس والمسيلة وغرب باتنة حيث يرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة 44 درجة ويمكن أن تصل محليا 46/47 درجة لاسيما يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية في المستوى البرتقالي ستمتد من يوم الاثنين على منتصف النهار (12:00) إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل.

وأضاف ذات المصدر أن موجة الحرارة هذه ستمس ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف حيث ستتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية يوم الاثنين في جنوب هذه الولايات لتبلغ أو تتجاوز 44/46 درجة في مجمل الولايات يوم الثلاثاء حيث ستمتد صلاحية النشرية من يوم الاثنين على منتصف نهار (12:00) إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل.