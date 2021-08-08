تنس / كأس ديفيس: الجزائر حاضرة بأربعة لاعبين بالقاهرة

يشارك المنتخب الوطني ''رجال'' بأربعة لاعبين في منافسة كأس ديفيس (المجموعة الثالثة/منطقة إفريقيا)، المقرر إجراؤها من الـ 11 إلى الـ 14 أوت بالقاهرة (مصر)، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للتنس هذا الأحد.

وسيدافع عن الألوان الوطنية في الأراضي المصرية كل من محمد نزيم مخلوف، يوسف ريحان، أمين عيسى خلفية وأيمن علي موسى، فيما سيكون نجيم حكيمي قائدا للفريق.

بالإضافة إلى الجزائر،ستعرف هذه المنافسة مشاركة ست دول،ويتعلق الأمر بمصر (البلد المنظم)، البنين، غانا، كينيا، الموزمبيق ورواندا.

وحسب نفس المصدر، سيتم توزيع الدول المشاركة على مجموعتين، تضم واحدة أربعة فرق و أخرى ثلاثة.

وسيلعب رائد ووصيف كل مجموعة مباراة فاصلة لتحديد الدولتين اللتين ستتأهلان إلى المجموعة الثانية، منطقة أوروبا - إفريقيا في عام 2022.

ومعلوم أن كأس ديفيس هي بطولة تنس عالمية للرجال تلعبها المنتخبات الوطنية.