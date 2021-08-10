كورونا: 1020 إصابة جديدة، 709 حالة شفاء و30 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر

سجلت 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و30 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 709 مريضا للشفاء، حسبما كشفت عنه هذا الأحد وزارة الصحة في بيان لها.

وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 181.376 حالة من بينها 1020إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 121.353 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 4550 حالة.

كما أشار نفس المصدر إلى وجود 48 مريضا حاليا بالعناية المركزة.

وحسب البيان، فإن 10 ولاية لم تسجل بها خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي حالة جديدة، و14 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.