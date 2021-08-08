الرئيس تبون يأمر بـ"تسريع" إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة وأخلاقيات المهنة

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأحد ،"تسريع" إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة ومجال أخلاقيات المهنة، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح ذات البيان، أن السيد رئيس الجمهورية وخلال ترأسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء "أسدى" تعليمات وأوامر تتعلق بـ"تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، ومجال أخلاقيات المهنة " كما أمر ب"مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية".

كما اسدى تعليمات بـ "ترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها".

كما أمر الرئيس تبون ب"تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف و النشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير".

و أمر رئيس الجمهورية أيضا " بتحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية، طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن" و"العمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته" -يضيف نفس المصدر -.