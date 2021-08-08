الرئيس تبون يأمر برفع إنتاج الأكسجين إلى 470 ألف لتر واستيراد 100 ألف لتركل يومين عبر البواخر

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، برفع إنتاج الأكسجين المقدر في الوقت الراهن بأزيد من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر، سيضاف لها 100 ألف لتر تستورد عبر البواخر، كل يومين، حسب ما أورده بيان مجلس الوزراء.

وخلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والأوامر المتصلة بقطاع الصحة، في الشق المتعلق بالتصدي لفيروس كوفيد-19، من بينها "رفع إنتاج الأكسجين المقدر حاليا بأكثر من 360 ألف لتر إلى 470 ألف لتر بدخول مصنع بطيوة بوهران حيز الخدمة".

وسيتدعم هذا الإنتاج باستيراد ''100 ألف لتر عبر البواخر، كل يومين، لتلبية الطلب وتحسبا لأي طارئ"، يضيف البيان.

وفي ذات الإطار، شدد الرئيس تبون على مسألة "مراعاة المقاييس والشروط التقنية لاستقبال وتخزين مادة الأكسجين في المستشفيات"، مبرزا أيضا ضرورة "تحسيس المواطنين بضرورة استعمال الأوكسجين في المنازل تحت مراقبة طبية دقيقة".

وفيما يتعلق بالحملة الوطنية للتلقيح، أمر رئيس الجمهورية بـ"تسريع وتيرة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية خاصة في الولايات الأكثر تضررا والأكثر كثافة، كولايات العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة''، وذلك من أجل "بلوغ، على الأقل، نسبة 60 بالمائة من عدد الأشخاص الملقحين".

وفي ذات الملف، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي بـ"توحيد المعلومات الخاصة بوباء كوفيد-19، خلال عمليات الاتصال وجعلها من اختصاصات وزارة الصحة"، وفقا لما تضمنه بيان مجلس الوزراء.