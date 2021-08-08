الرئيس تبون يأمر بـاستحداث وحدات نموذجية لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بتشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأسدى السيد تبون هاته التعليمات بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول وزير المالية وعروض عدد من الوزراء حول مختلف المشاريع، تمت مناقشتها والمصادقة عليها، حسب نفس المصدر.

ففي قطاع الفلاحة، حث رئيس الجمهورية بتشجيع الصناعة التحويلية من خلال استحداث وحدات نموذجية على حساب الدولة لإنتاج الشمندر السكري والزيت النباتي قصد تشجيع المستثمرين الخواص، لتكون مراكز تكوين مستقبلا، يقول البيان.

كما امر السيد تبون بإحصاء الأراضي الفلاحية وتحديد نوعيتها و مدى ملائمة منتوجاتها لبلوغ "فلاحة عصرية مبنية على معايير علمية، كونها مستقبل البلاد"، يضيف بيان مجلس الوزراء.

و اسدى رئيس الجمهورية تعليمات كذلك لإعادة تنظيم طريقة تمويل الموالين بمراعاة مصلحتي الدولة والمربين، كما امر بالتوجه نحو زراعة الأشجار المثمرة التي تتكيف مع مناخ الهضاب العليا.

من جهة اخرى، و على إثر تسجيل عمليات تحايل في استيراد القمح، أمر السيد تبون بأن يكون استيراد هذه المادة حصريا للديوان المهني الجزائري للحبوب فقط.

وبخصوص مصنع إنتاج الزيت النباتي في ولاية جيجل، أعطى السيد تبون تعليمات بالتسريع في دخوله حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية.