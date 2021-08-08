وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف: غرة شهر محرم بعد غد الثلاثاء

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الإثنين سيكون تتمة لشهر ذي الحجة وأن يوم الثلاثاء هو غرة محرم 1443 هجري.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن يوم عاشوراء سيكون يوم الخميس 10 محرم 1443 هـ الموافق لـ19 أوت ، مشيرة الى أنه يسن للمسلمين صيامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ''صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله''.

وبهذه المناسبة، تدعو الوزارة المزكين أن يضعوا زكاتهم في الحسابات البريدية الولائية لصندوق الزكاة وهذا --مثلما أوضحت-- "حرصا على إحياء سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها بصفة منظمة وعادلة".

و جددت الوزارة في بيانها دعوتها " لتعزيز روح التعاون و التكافل المعهود بين ابناء شعبنا الابي خصوصا في وقت الازمات".