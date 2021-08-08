أزيد من 71 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد تم توجيههم حسب رغباتهم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن 71 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين أتموا عملية التسجيل الأولي، تم توجيههم حسب رغباتهم الثلاثة الأولى.

وأوضح بن زيان، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج التوجيه الأولي لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، أن عدد الناجحين الذين قاموا بالتسجيل الأولي بلغ 333.747، أي ما يمثل 96,49 بالمائة من العدد الإجمالي للناجحين الذي بلغ 345.872 طالب.

وعن تفاصيل عملية التوجيه، كشف الوزير أن 158.254 طالب تم توجيههم حسب رغبتهم الأولى, وهو ما يمثل نسبة 47,42 بالمائة من عدد المسجلين، فيما بلغ عدد الموجهين حسب رغبتهم الثانية 48.278 طالب, أي بنسبة 14,47 بالمائة, بينما تم توجيه 30.642 طالب حسب رغبتهم الثالثة، وهو ما يعادل نسبة 9,18 بالمائة.

وفيما يتعلق بعدد الطلبة الموجهين حسب رغبتهم الرابعة, فقد بلغ 22.401 طالب، أي بنسبة 6,71 بالمائة من عدد المسجلين، في حين بلغ عدد الموجهين وفق رغبتهم الخامسة 19.658 طالب أي ما يعادل نسبة 5,89 بالمائة بينما بلغ عدد الموجهين وفق رغبتهم السادسة 14.232 ما يعادل نسبة 4,26 بالمائة.

وبخصوص الطلبة الموجهين نحو المجالات الكبرى, فقد نالت الجامعات والمراكز الجامعية حصة الأسد ب 270.097 طالب، ما يمثل نسبة 82,35 بالمائة من عدد الطلبة الموجهين, في حين تم توجيه 10.917 طالب إلى الاقسام التحضيرية وهو ما يمثل نسبة 3,33 بالمائة, في حين نالت فروع العلوم الطبية المرتبة الثالثة في توجيه الطلبة و المقدر عددهم 10.513 طالب وهو ما يمثل 3,33 بالمائة .

وكشف بن زيان أن المرحلة الثانية للتسجيلات الاولية والمخصصة للذين لم يحصلوا على أي رغبة من رغباتهم العشر حوالي 54.000 مترشح , تنطلق يوم غد الاثنين لتتواصل إلى غاية 11 أوت الجاري، بينما حددت فترة معالجة الرغبات للمرحلة الثانية من 11 الى 16 أوت، ليتم الاعلان عن نتائج توجيهات المرحلة الثانية في نفس اليوم.

وأشار الوزير الى أن التسجيلات الجامعية النهائية عبر الخط ستتم من 4 الى 9 سبتمبر 2021، فيما سيتم فتح الأرضية المخصصة لطلبات الإيواء من 12 إلى 18 أغسطس 2021، في حين تم تخصيص الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر المقبل لمعالجة الحالات الخاصة المسموح بها من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر بوابة "بروغرس".

وتوقع الوزير أن يصل العدد الإجمالي للطلبة مع مطلع الدخول الجامعي 2020-2021 نحو 1.650.000 طالب في كل الأطوار، وسيتم توزيعهم على 54 جامعة بما فيها جامعة التكوين المتواصل و9 مراكز جامعية و37 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للأساتذة و51 مؤسسة تابعة لقطاعات أخرى وتخضع للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي و 15 مؤسسة خاصة.

من جهة أخرى، قال الوزير أنه "تم اعتماد المعدل الموزون منذ سنوات في عديد التخصصات وقد وسع المعدل الموزون هذه السنة ليشمل بعض التخصصات القليلة مثل الطب, بهدف تحسين التكوينات و التقرب من ملمح المتكونين"، مشيرا إلى أن المعدلات الدنيا للقبول بالمؤسسات الجامعية شهدت ارتفاعا معتبرا خاصة بالمدارس العليا و اللغة الإنجليزية، بينما عرفت انخفاضا في العلوم الطبية بسبب علامة مادة علوم الطبيعة و الحياة, حيث بلغ معدل الأساسي الأدنى للتوجيه في فرع الطب للناجخين في شعبة علوم الطبيعة والحياة 86 ,15 لهذه السنة، في حين بلغ هذا المعدل للسنة الماضية بـ19 ,16.