مئوية العميد : رئيس الجمهورية يمنح مولودية الجزائر استغلال وتسيير ملعب الدويرة

قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، منح مسؤولية استغلال وتسيير ملعب الدويرة (بالجزائر العاصمة) الذي يوجد في طور الإنجاز، إلى مولودية الجزائر بمناسبة احتفال النادي العاصمي بمئوية تأسيسه يوم السبت 7 أوت 2021.

وقال رئيس الجمهورية: "قررت منح تسيير ملعب الدويرة تحت تصرف إدارة نادي مولودية الجزائر حتى لا يبقى الفريق من دون ملعب رسمي خاص به".

وأضاف: "ملكية ملعب الدويرة تبقى للدولة، لكن التسيير الكامل للمنشأة والاستفادة منها سيكون من طرف نادي مولودية الجزائر، الذي يستحق هذا المرفق الرياضي كهدية بمناسبة الاحتفال بمئويته".

وفي خضم حديثه أشاد السيد تبون بتاريخ المولودية العاصمية، قائلا: "الجزائريون يقدرون قيمة المولودية ..

لأنه ناد مرتبط بالثورة وبتاريخ المقاومة وقدم قوافل من الشهداء"، مذكرا بتأسيسها في 7 أوت 1921 من طرف المرحوم عبد الرحمان عوف، ومسيرتها النضالية وتوقفها قبل وإبان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وختم الرئيس حديثه: "المولودية أول فريق إسلامي جزائري، كما ارتبطت تسميته بالمولد النبوي الشريف، وتمت نشأته لمقاومة الفرق الأخرى التي كانت أغلبها تابعة للمستعمر الفرنسي. مبروك المئوية ومزيد من الانتصارات ان شاء الله".

وللتذكير، بلغت نسبة تقدم الأشغال لملعب الدويرة بواقع 55%، وفق حصيلة نشاطات وزارة الشباب والرياضة لسنة 2020، التي قدمتها شهر فيفري الماضي، في إطار التغطية من حيث المنشآت الرياضية و الشبابية عبر الوطن.