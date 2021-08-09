كوفيد-19 : الرئيس تبون يؤكد التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة ويشيد بتضحياتهم

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة واعادة النظر في الخدمة المدنية، مشيدا بتضحيات وجهود كافة عمال هذا القطاع في مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19 ) .

وصرح الرئيس تبون في لقاء دوري بث مساء اليوم الاحد مع ممثلي بعض وسائل الاعلام الوطنية خلال تطرقه لتسيير جائحة كورونا قائلا : "نمجد ونبجل الجيش الأبيض الذين لم يبخل يوما بالتضحية من اجل المواطن الجزائري "، مبرزا أن كافة أفراد هذا الجيش من "سائقي سيارات الاسعاف، ممرضين و أطباء مستعدين للشهادة والتضحية ومن المفروض على المواطنين الاعتراف لهم بالجميل عكس من يحاول تكسير البلاد".

و أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه ب"اعادة النظر في القوانين الأساسية للممرضين والأطباء وقانون الخدمة المدنية".

والى جانب مراجعة القوانين الأساسية لهذا السلك، أكد الرئيس تبون "عزمه" على مراجعة أجور"الجيش الأبيض بالتشاور مع نقابات القطاع" بهدف -كما قال -"قطع الطريق أمام المحرضين وتفعيل المجهودات و التضحيات التي برهنوا عليها".

وبعد أن نوه بالهبة التضامنية للشعب الجزائري و"مؤازرة " الجالية الجزائرية بالخارج التي برهنت على أن "الشعب الجزائري واحد موحد"، ذكر أن الدولة "صرفت لحد الان مبلغ 3 ملايير دولار" لاقتناء عتاد الوقاية واللقاحات وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وفيما يخص تذبذب الوفرة من حيث الأوكسجين، أوضح رئيس الجمهورية بأن "المشكل تنظيمي وليس مسألة امكانيات بسبب ارتفاع حالات الاصابات بكورونا التي تطلبت التأقلم مع الوضع"، مبرزا أنه "تم اقتناء مصنعين لإنتاج الّاوكسجين وسيتم اقتناء 8 أو 10 أخرين لوضعها تحت تصرف مستشفيات بعيدة كأدرار واليزي وتمنراست".

كما كشف بأن أن مصنع بطيوة بوهران الذي "ينتج ثلث الانتاج الوطني بمعدل 110 ألف لتر يوميا هو قيد التجارب وسيدخل حيز الانتاج الأسبوع القادم لتلبية احتياجات مناطق غرب البلاد".

كما ذكر الرئيس تبون في نفس السياق بأنه تم "استيراد 100 ألف لتر" و "طلبنا -كما أضاف - استيراد مليون لتر" أخر.

وفي نفس السياق، كشف أن الجزائر "تنتج 64 بالمائة من احتياجاتها من الادوية والبعض منها يصدر"، مضيفا أن "هناك هدف لبلوغ انتاج 80 بالمائة" من الادوية واللقاحات الافريقية.

وأعلن رئيس الجمهورية أن الجزائر ستشرع في انتاج اللقاح الصيني المضاد لكورونا "شهر سبتمبر القادم" على أن يشرع في انتاج اللقاح الروسي +سبوتنيك+ نهاية السنة الجارية".

تلقيح 20 بالمائة من المواطنين على المستوى الوطني لحد الآن

وبالمناسبة، دعا الرئيس تبون المواطنين الى ضرورة "الاقبال على التلقيح من أجل بلوغ مناعة جماعية "، محذرا من الحملات الداعية الى مقاطعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن القائمين على هذه الحملات "يريدون احداث كارثة صحية" في البلاد.

و أشار الى أنه تم "لحد الان تلقيح 20 بالمائة من المواطنين على المستوى الوطني"، مذكرا بأن المناعة الجماعية تتطلب "تلقيح 65 بالمائة" من ساكنة البلاد.

ولاحظ رئيس الجمهورية بأنه تم في الأيام الاخيرة تسجيل "اقبال على التلقيح بسبب الشعور بالخطر الذي تغلب، حسب اعتقاده، على الاشاعات".