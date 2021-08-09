الحماية المدنية: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية جراء الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، هذا الإثنين في بيان لها، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، تبعا للنشرة الجوية الخاصة بارتفاع درجات الحرارة بأغلب ولايات الوطن.

وأوضح البيان أن الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة يمس عدة ولايات من الوطن يومي الـ 9 والـ10 أوت ، وعليه تقدم المديرية العامة للحماية المدنية "نصائح توعوية" حول كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، من خلال الالتزام بجملة من بالإجراءات الوقائية كعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

كما دعت مصالح الحماية المدنية إلى "تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالة الضرورة، حيث يجب أن يكون الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء مع البقاء تحت الظل قدر المستطاع، إلى جانب استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية".

وفي ذات السياق، نصحت مصالح الحماية المدنية المواطنين بإغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار وكذا إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها، مشيرة إلى أنه إذا توجب الخروج فيجب ارتداء قبعة وملابس خفيفة (القطن) ويفضل أن تكون فاتحة اللون، كما تدعو إلى تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى) وكذا شرب الماء بانتظام بالنسبة للأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

أما بالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، فمن المستحسن --يضيف البيان-- تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، حيث أنه من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

وفي سياق متصل، دعت مصالح الحماية المدنية إلى تجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ الممنوعة للسباحة، مع الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.

وفي إطار نشاطها، تضع المديرية العامة للحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين للإبلاغ على أي خطر مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.