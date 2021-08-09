الجزائر تدين "بشدة" الاعتداءات الارهابية في مالي

أدانت الجزائر ب "شدة" الاعتداءات الارهابية المرتبكة أمس الأحد في مالي والتي خلفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية, مجددة "تضامنها التام مع الحكومة و الشعب المالي الشقيقين" حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج .

وجاء في البيان "تدين الجزائر بشدة الاعتداءات الارهابية المرتكبة في مالي يوم 8 أوت 2021 و التي استهدفت المدنيين بثلاث مناطق قريبة من الحدود مع النيجر مخلفة العشرات من الضحايا الأبرياء".

كما اشار بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه "في هذه المحنة العصيبة, تقدم الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا كما تجدد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب الماليين الشقيقين مؤكدة بالمناسبة دعمها في مكافحتهم للإرهاب الأعمى".

في هذا الصدد, أوضحت الوزارة أن "هذا الاعتداء الجديد يبرز مرة أخرى ضرورة تعبئة جميع الوسائل وتظافر الجهود على المستويين الاقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الأفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان منطقة الساحل-الصحراوي وجميع القارة الافريقية".

وخلص البيان الى القول بأنه "أضحى من الضروري أكثر من اي وقت مضى بالنسبة للاتحاد الافريقي ايجاد , في اطار التضامن المتزايد و الالتزام المدعم للبلدان الأعضاء فيه وضمن التعاون مع بقية المجتمع الدولي, دوافع لتعزيز فعالية اجراءات الوقاية من الارهاب والقضاء عليه سواء من حيث المظاهر أو الأسباب" .

يذكر أن حوالي خمسين مدنيا لقوا حتفهم أمس الأحد شمال مالي خلال اعتداءات ارهابية استهدفت ثلاث مناطق مجاورة وقريبة من الحدود النيجيرية حسب حصيلة أولية للسلطات.

و أشارت وثيقة لمحافظة الشرطة المحلية أن 51 شخصا قتلوا في اعتداءات متزامنة استهدفت قرية كارو و واتاغونا و داووتيغفت بمنطقة غاو. كما تم تخريب منازل و اضرام النار فيها اضافة الى الاستحواذ على الماشية حسب نفس المصدر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية