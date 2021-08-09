كوفيد-19: 992 إصابة جديدة, 721 حالة شفاء و 28 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و28 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 721 مريضا للشفاء,حسب ما أفادت به وزارة الصحة, اليوم الاثنين, في بيان لها.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.