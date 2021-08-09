جامعة: اطلاق المرحلة الثانية من التسجيلات الاولية للمترشحين الذين لم يتحصلوا على أية رغبة من رغباتهم العشر

انطلقت اليوم الاثنين, المرحلة الثانية من التسجيلات الاولية الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين لم يتحصلوا على أية رغبة من رغباتهم العشر, ليتم الإعلان عن نتائج التوجيه في 16 أوت

الجاري.

وتخص هذه العملية 5745 مترشحا لم يحصلوا على رغبة من رغابتهم العشر خلال المرحلة الأولى من التسجيل الاولي وكذا المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد أداء مقابلات الانتقاء والذين يوجهون إلى اختيارهم الموالي.

وتتضمن إجراءات التسجيل الاولي للمرحلة الثانية, معالجة الرغبات الجديدة للمترشحين وقدرات الاستقبال بالمؤسسات الجامعية وكذا المعدلات الدنيا للتخصصات المعبر عنها.

يذكر أن 71 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا الجدد الذين أتموا عملية التسجيل الأولي, تحصلوا على رغابتاهم الثلاثة الاولى, حيث تم توجيه 158.254 طالب حسب رغبتهم الأولى, وهو ما يمثل نسبة 47,42 بالمائة من عدد المسجلين, فيما بلغ عدد الموجهين حسب رغبتهم الثانية 48.278 طالب, أي بنسبة 14,47 بالمائة, بينما تم توجيه 30.642 طالب حسب رغبتهم الثالثة, وهو ما يعادل نسبة 9,18 بالمائة.

وبخصوص الطلبة الموجهين نحو المجالات الكبرى, فقد نالت الجامعات والمراكز الجامعية حصة الأسد ب 270.097 طالب, ما يمثل نسبة 82,35 بالمائة من عدد الطلبة الموجهين, في حين تم توجيه 10.917 طالب إلى الاقسام التحضيرية وهو ما يمثل نسبة 3,33 بالمائة, أما فروع العلوم الطبية فقد احتلت المرتبة الثالثة في توجيه الطلبة والمقدر عددهم ب10.513 طالب.

كما لوحظ توجيه نحو 42 ألف طالب إلى مؤسسات التعليم العالي المتواجدة بالجزائر العاصمة, بارتفاع قدره 7 آلاف طالب مقارنة بسنة 2020, في حين تم توجيه نحو 70 ألف طالب للولايات المجاورة للجزائر.

وعن جديد توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة يونيو 2021 ,فقد تم إجراء التوجيه باعتماد حد أدنى يقدر ب 6 خيارات وحد أقصى يقدر ب 10 خيارات وكذا إجراء التسجيلات النهائية عن بعد بما في ذلك آلية الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل والاعتماد على كشف النقاط الإلكتروني وكذا معلومات الحالة المدنية للطالب باللجوء إلى البطاقة الوطنية, فضلا عن الاستغناء عن شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف منحة الطالب , حيث ستتكفل إدارة الجامعة بالتنسيق مع إدارة الضرائب بخصوص هذه الوثيقة لإتمام الملف.