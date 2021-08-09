وفاة قائد مجموعة الاوركسترا رابح قادم

توفي قائد مجموعة الاوركسترا و مؤسس المجموعة الصوتية البوليفونية "نغم"، البروفيسور رابح قادم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن عمر ناهز 73 سنة متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، حسبما علم لدى اقاربه.

وولد الفقيد رابح قادم سنة 1948 حيث درس الموسيقى بمعهد الموسيقى بالجزائر العاصمة و المعهد الوطني للموسيقى تحت اشراف اساتذة روسيين.

و تخصص الراحل في مجال المقطوعات البوليفونية للموسيقى الجزائرية كما كان ضمن الاوركسترا السمفونية الوطنية لأكثر من 10 سنوات حيث احيى الفقيد العديد من الحفلات في الجزائر و الخارج.

كما كان رابح قادم احد اعمدة الموسيقى البوليفونية و مدافعا قويا عن التراث الموسيقي الجزائري حيث قام بتأليف اغنية وطنية تم ادراجها في المقطوعة الموسيقية العالمية "كارمينا بورانا" للملحن كارل اورف.