الوزير الأول يحضر نهائي شبيبة القبائل-نجم مقرة

سيحضر الوزير الأول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان، نهائي كأس الرابطة لكرة القدم (2020-2021)، الذي سيجمع بين شبيبة القبائل و نجم مقرة (00ر19 سا)،مساء غد الثلاثاء, بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة), وفق بيان لمصالح الوزير الاول .

وجاء في البيان : "يشرف الوزير الأول وزير المالية, السيد أيمن بن عبد الرحمان, بحضور أعضاء الحكومة, مساء غد الثلاثاء 10 أوت 2021, بملعب 5 جويلية, على نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع شبيبة القبائل مع نجم مقرة".

وكانت "الشبيبة" تأهلت إلى النهائي بفضل فوزها على وداد تلمسان (1-0), فيما أقصى نجم مقرة نظيره اتحاد الجزائر بنتيجة 2-1 (بعد الوقت الاضافي).

وسيشارك المتوج بهذه الكأس في الطبعة المقبلة لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة صاحب المركز الثالث في ترتيب بطولة الرابطة الأولى.

وفي حال ما أنهى الفريق المتوج بالكأس, البطولة من بين الثلاثة الأوائل في الترتيب, فإن الخاسر في النهائي سيكون ممثل الجزائر الثاني في كأس الكونفدرالية.

وسيدير هذا النهائي الحكم الدولي مصطفى غربال, بمساعدة محمد سراج و ابراهيم حملاوي, أما الحكم الرابع فسيكون عبد المؤمن توابتي.

للتذكير, فقد تقرر إلغاء منافسة كأس الجزائر و تعويضها بكأس الرابطة بسبب البرمجة المكثفة الناجمة عن فيروس كورونا.

