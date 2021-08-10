الإمام جلول قسول للإذاعة: أول محرم...محطة دينية هامة تخلد أسمى قيم الأخوة والتلاحم بين المسلمين

10/08/2021 - 10:00

يحتفل الشعب الجزائري على غرار الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1443 وهو التاريخ الذي هاجر فيه الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة .

وفي هذا الجانب أوضح الإمام بمسجد القدس بحيدرة جلول قسول في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هذا التاريخ يمثل محطة دينية هامة تستوقف الأمة الإسلامية وتخلد لأسمى معاني وقيم الأخوة والتلاحم بين المسلمين.

وأضاف أن هذه المناسبة تعد فرصة لمراجعة أنفسنا واستخلاص الدروس والعبر وأكيد أن لها الأثر البالغ في نفوسنا خاصة وأن أول محرم يمثل محطة تترجم أن أي مجتمع يجب أيبنى على التآخي والتعاون والتراحم.

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