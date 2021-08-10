حرائق الغابات: الرئيس التونسي يعرب للرئيس تبون عن تضامنه مع الشعب الجزائري

10/08/2021 - 13:56

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء، مكالمة هاتفية، من نظيره التونسي، قيس سعيد، الذي أعرب له فيها عن "تضامنه وتعاطفه" مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الوطن، مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، اليوم، مكالمة هاتفية، من أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب له فيها عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الوطن، مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، ومؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة".

وأضاف ذات المصدر: "وبدوره شكر السيد الرئيس نظيره التونسي على مشاعره النبيلة ووقوف الشقيقة تونس دوما إلى جنب الجزائر".

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