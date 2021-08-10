نــشرية خــاصة : مــوجة حــر بـعدة ولايـات إل غاية منتصف نــهار الأربعــاء

تشهد عدة ولايات من الوطن موجة حر بدرجات حر تصل أو تتجاوز 44 درجة مئوية ابتداء من اليوم الثلاثاء، حسبما أشارت اليه نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وستمس موجة الحر ولايات عين الدفلى والمدية والبويرة وتيزي وزو وميلة وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس والمسيلة وغرب باتنة حيث ستبلغ 44 درجة مئوية وقد تصل محليا 46 الى 47 مئوية وهذا من اليوم الثلاثاء الى غاية يوم الأربعاء على 21سا00 على أقل تقدير علما أن هذه الولايات وضعت في مستوى يقظة برتقالي.

وتتمثل الولايات الأخرى المعنية بموجة الحر في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف بدرجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية لكن قد تتجاوز محليا 44 الى 46 درجة مئوية بجنوب الولايات و هذا ابتداء من اليوم الثلاثاء الى غاية يوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا على الأقل.

كما أن ولايات سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف معنية هي الأخرى بموجة الحر بدرجات حرارة تصل أو تتجاوز 44 درجة مئوية الى غاية منتصف نهار الأربعاء.