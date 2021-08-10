رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين رياض بوخدشة في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله رئيس المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين رياض بوخدشة اليوم الثلاثاء بمستشفى زميرلي (الجزائر العاصمة) متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، حسب ما أعلنه المجلس على موقعه الرسمي.

وقد اشتغل الفقيد، الذي يبلغ من العمر 46 سنة وهو أب لثلاثة أطفال، بالعديد من الجرائد الوطنية من بينها "الشروق- أونلاين" و"صوت الأحرار" و يومية "الأحداث"و "البلاد".

كما اسس موقع "أنا نيوز" قبل أن يتفرغ، رفقة مجموعة من زملائه في المهنة، لتأسيس نقابة مستقلة تحت تسمية "المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين" الذي تم تزكيته رئيسا له سنة 2019.