رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا حــرائق الغـابـات بتيزي وزو وسطيف

أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لأسر ضحايا حرائق الغابات التي نشبت على مستوى عدة ولايات من الوطن، متسببة في وفاة 7 أشخاص، حسب آخر حصيلة رسمية.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال رئيس الجمهورية: "أعزي نفسي وأعزي عائلات ضحايا الحرائق التي التهبت في الجزائر"، مضيفا انه "أمام هذا المصاب الجلل، أدعو الله القدير أن يشملهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أحصت، إلى غاية صباح الثلاثاء، نشوب 36 حريقا بـ 18 ولاية أودت بحياة ستة أشخاص بولاية تيزي وزو وشخص واحد بولاية بسطيف.