الرئيس تبون يعزي عائلات 25 فردا من عناصر الجيش استشهدوا بجبال بجاية وتيزي وزو

بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى عائلات ال25 فردا من عناصر الجيش الذين استشهدوا بعد أن تمكنوا من إنقاذ أكثر من مائة مواطن في حرائق غابات مست ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وكتب الرئيس تبون على صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلا: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو".

وأضاف قائلا: "أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.