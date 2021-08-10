﻿حرائق تيزي وزو: الحصيلة ترتفع إلى 12 ضحية

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية التي سببتها حرائق الغابات بولاية تيزي وزو منذ أمس الاثنين إلى 12 ضحية، حسبما أشار عضو خلية الأزمة بالولاية.

وأوضح ذات المسؤول أن ستة وفيات جديدة قد سجلت اليوم الثلاثاء، بما فيها أربع وفيات في الأربعاء ناث ايراثن (جنوب الولاية) واثنين أخرين في ايلولا أومالو (جنوب شرق الولاية).

وكان قد أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أمس الاثنين بتيزي وزو خلال الزيارة التي قادته إلى ذات الولاية للاطلاع على الوضع وتقديم تعازي رئيس الجمهورية والوزير الأول لعائلات الضحايا أن الحرائق التي نشبت يوم الاثنين في هذه الولاية قد خلفت 6 ضحايا.

وينحدر الضحايا من مناطق أيت يني وعزازقة وايعكوران.