قبول 68 ملفًا إضافيًا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

أعلنت للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، هذا الأربعاء، عن قبول الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقًا) 68 ملفًا جديدًا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، بالتزامن، جرى التنويه إلى أنّ العملية ستتواصل إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

بحسب بيان الوزارة المذكورة، فإنّ الخطوة أتت "تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة".

وأفيد أنّه تمّ عقد جلسة العمل السادسة عشر للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات".

وتمّت دراسة 505 ملفات مقدمة من طرف ممثلي البنوك لولاية بجاية، حيث تم قبول 68 ملفًا للتعويض بما يفوق 9 مليارات سنتيم، وبحسب المصدر ذاته، تمّ تأجيل دراسة 428 ملفًا، لأنّ المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف "أناد" عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وأعلنت الوزارة المنتدبة المكلّفة بالمؤسسات المصغّرة، عن تسوية وضعية 5 ملفات نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، كما جرى إعادة 4 ملفات إلى البنوك لعدم استيفائها شروط التعويض، ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال ستة عشرة جلسة، إلى 7970 ملفًا.