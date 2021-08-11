إقامة صلاة الغائب هذا الجمعة على أرواح ضحايا حرائق الغابات

دعت وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف، هذا الأربعاء، إلى إقامة صلاة الغائب, بعد صلاة الجمعة ليوم بعد غد, على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح مرتفعات عدة ولايات من الوطن.

و جاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف أنه و"على إثر الفاجعة التي ألمت ببلادنا هذه الأيام, جراء الحرائق المهولة التي أدت إلى إزهاق الأرواح و الأنفس و إتلاف مقدرات الأمة, فإن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تعلم كافة المواطنين أنه ستقام صلاة الغائب على أرواح الشهداء من المواطنين و أفراد الجيش الوطني الشعبي الذي قضوا في هذه المحنة, و ذلك بعد صلاة الجمعة من يوم 4 محرم 1443هـ الموافق لـ 13 أوت 2021 م".

وبهذا الخطب الأليم, تدعو الوزارة إلى الابتهال و التضرع إلى الله عز وجل الذي "نلجأ له قانتين بالدعاء لهم بالمغفرة و الرحمة و لذويهم بالصبر و السلوان, سائلين المولى عز وجل أن ينزل علينا من غيثه و رحمته ما يطفئ هذا

اللهب و أن يجعله بردا و سلاما على البلاد و العباد و أن يحفظنا من كل سوء", يضيف المصدر ذاته.