حرائق الغابات: مفارز الجيش تواصل تدخلها للسيطرة على النيران بعدة ولايات من الوطن

تواصل مفارز الجيش الوطني الشعبي, تدخلها بعدة ولايات من الوطن للسيطرة على النيران في الغابات والمناطق التي شهدت اندلاع حرائق بفتح المسالك الجبلية الوعرة لتمكين وصول شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المتضررة, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "مفارز الجيش الوطني الشعبي واصلت, اليوم الاربعاء, إلى جانب مصالح الحماية المدنية, تدخلها بعدة ولايات من البلاد, على غرار تيزي وزو وبجاية والبويرة والمدية وسكيكدة وجيجل وقالمة, للسيطرة على النيران في الغابات والمناطق التي شهدت اندلاع حرائق, وهذا بفتح المسالك الجبلية الوعرة قصد تمكين وصول شاحنات الإطفاء إلى الأماكن المتضررة داخل الغابات والمناطق المنكوبة تفاديا لزحف وامتداد النيران ومحاصرتها. كما عملت هذه الوحدات على إجلاء المواطنين المحاصرين وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لهم".

وخلص البيان إلى التأكيد على "أن الجيش الوطني الشعبي, وفي إطار مهامه الإنسانية النبيلة, لن يذخر أي جهد ولن يتوانى في تجنيد وبذل كافة إمكاناته المادية والبشرية حتى الإخماد النهائي لكافة الحرائق المندلعة".