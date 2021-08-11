فيروس كورونا: 844 إصابة جديدة, 675 حالة شفاء و 36 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة بالجزائر

سجلت 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و36 وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 675 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الاربعاء في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 184.191 حالة من بينها 844 إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 123.434 شخص, والعدد الإجمالي للوفيات 4654 حالة.

كما أشار نفس المصدر إلى وجود 31 مريضا حاليا بالعناية المركزة.

وحسب البيان, فإن 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة, خلال الفترة المذكورة, و 14 ولاية أحصت من حالة واحدة إلى 9 حالات, فيما سجلت 25 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.