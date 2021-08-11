حرائق الغابات: تسجيل أربع وفيات بولاية بجاية

لقي أربعة أشخاص (4) حتفهم ظهيرة اليوم الأربعاء في الحرائق التي تجتاح منطقة برباشة, جنوب-شرق ولاية بجاية, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

في هذا الصدد, صرح النقيب لطرش حكيم, المكلف بالاتصال على مستوى المديرية المحلية للحماية المدنية أن الأمر يتعلق ب "رجلين (2) يبلغان 23 و 60 سنة وامرأتين (2) لم يحدد سنهما" داعيا الى " تكثيف اليقظة " و اخطار الحماية المدنية بمجرد نشوب حريق.

ويتعلق الأمر بأولى ضحايا الحرائق على مستوى هذه الولاية منذ انطلاق موجة الحرائق التي نشبت في عدة ولايات من الوطن.

من جهة أخرى, و بهدف تعزيز مكافحة هذه الحرائق استفاد عناصر الحماية المدنية من تغطية جوية من خلال ارسال مروحيتين اثنتين (2) واحدة تابعة للحماية المدنية والأخرى للجيش الوطني الشعبي.

و أشار ذات المصدر الى أن المروحيتين شرعتا أولا في " اخماد الحريق على مستوى غوراية للتوجه بعد ذلك نحو منطقة توجة التي تسجل حريقا هاما".