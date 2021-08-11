رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية المالي

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء, وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة مالي, السيد عبد اللاي ديوب, الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رسمي, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد نور الدين بغداد الدايج, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, وزير الطاقة والمناجم , محمد عرقاب, وسفير الجزائر بمالي.

وعن الجانب المالي, حضر اللقاء كل من وزير الطاقة والمياه, السيد لمين سايدو طراوري, وسفير مالي بالجزائر.