انعقاد الدورة ال17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية

افتتحت الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية بين الجزائر ومالي, الأربعاء, بالجزائر العاصمة ي بحضور وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, ونظيره المالي عبد اللاي ديوب.

وحضر الاجتماع رفيع المستوى وزير الطاقة والمعادن محمد عرقاب, عن الجانب الجزائري, ونظيره لمين سيدو, عن الجانب المالي.

وقبل بدء اللقاء , وقف المشاركون, بناء على طلب السيد لعمامرة, دقيقة صمت, حدادا على روح عشرات ضحايا الحرائق, التي اجتاحت عدة ولايات في البلاد.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة, وصف السيد رمطان لعمامرة, اللجنة المنعقدة بأنها "هيئة فريدة من نوعها, تعكس في حد ذاتها العلاقة الوثيقة ووحدة المصير بين البلدين".

واضاف قائلا, إنه "عندما تنظم دولتان شقيقتان وجارتان وصديقتان, عروضا مشتركة في إطار مثل هذا الهيكل, فهذا يعني أن هناك تصورًا واضحًا بأن ما يوحدهما يجب رعايته وحمايته", وجعله غير ظرفي ولا آني بل مستمرا على المدى الطويل.

وتجدر الاشارة ان اشغال هذه الدورة تتواصل في جلسة مغلقة.