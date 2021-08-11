رئيس الجمهورية يتلقى التعازي في شهداء حـرائق الغابات

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا الأربعاءء تعازي رؤساء الدول والحكومات والملوك والأمراء والحكومات في شهداء حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات من الوطن منذ مساء الإثنين الماضي.

وفي هذا الصدد تلقى رئيس الجمهورية، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قدم له فيه "تعازيه الخالصة" إثر استشهاد عدد من المواطنين، جراء الحرائق التي تشهدها البلاد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قدم له فيه تعازيه الخالصة إثر استشهاد عدد من المواطنين، جراء الحرائق التي شهدتها بلادنا، مؤكدا للسيد الرئيس تضامن الشقيقة موريتانيا شعبا وحكومة مع الشعب الجزائري لتجاوز هذا الظرف العصيب".

كما تلقى رئيس الجمهورية، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر له فيه عن تأثره لاستشهاد مواطنين وقدم له تعازيه الخالصة أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب القطري، حسب

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه سمو أمير دولة. قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر له فيه عن تأثره لاستشهاد مواطنين، مقدما تعازيه الخالصة أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب القطري".

وأكد أمير قطر للسيد الرئيس "وضع كل إمكانات بلاده رهن إشارة الجزائر".

من جهته، "شكر السيد رئيس الجمهورية سمو الأمير على موقفه النبيل ووقوف بلده إلى جانب الجزائر"، وفقا للمصدر ذاته.

وتلقى رئيس الجمهورية، مكالمة هاتفية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدم له من خلالها تعازي دولة الإمارات للشعب الجزائري إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق، معربا له فيها عن "جاهزية بلاده لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب"، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدم له من خلالها تعازي دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا وحكومة للشعب الجزائري إثر استشهاد مواطنين بسبب الحرائق، معربا عن جاهزية بلده لدعم الجزائر في هذا الظرف الصعب".

من جانبه، "شكر رئيس الجمهورية ولي العهد على سمو مشاعره تجاه الجزائر"، يضيف البيان.

الأمين العام للجامعة العربية يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

كما وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاربعاء، رسالة تعزية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعرب خلالها عن "خالص تعازيه للجزائر قيادة وشعباً في حرائق الغابات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد".

ودعا السيد أحمد ابو الغيط، في بيان له المولى عز وجل أن "يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".

كما أعرب ابو الغيط في رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة عن "تضامن الجامعة العربية الكامل مع الجزائر وعن ثقته في قدرة القيادة الجزائرية على تجاوز آثار تلك المحنة".

الحكومة البريطانية تعزي الجزائر و تعرب عن تضمانها

وقدمت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، روزي دياز، الأربعاء، تعازيها للجزائر في ضحايا الحرائق المروعة التي اندلعت في عدة مناطق من البلاد، معبرة عن تضامنها مع الذين أصيبوا أو تأثروا جراءها.

ونشرت روزي دياز في تغريدة لها على حسابها في "تويتر" : "ما يحدث في الجزائر من حرائق مروعة، أمر محزن للغاية.

أتقدم بأصدق التعازي لأهالي ضحايا هذه الأحداث وأعبر عن تضامني مع الذين أُصيبوا أو تأثروا جراءها، وسأدعو لأن يخرج الجزائريون من هذه المحنة عن قريب".

البرلمان العربي يقدم التعازي للجزائر في ضحايا حرائق الغابات

كما أعرب البرلمان العربي ، الاربعاء، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة الجزائر، والبرلمان والشعب الجزائري، ولذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات، وأسفرت عن مصرع وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، على "دعمه وتضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الجلل وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار"، معربا عن صادق تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين، و داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه.

"الأزهر" يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

و تقدم شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بخالص العزاء والمواساة إلى الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا الحرائق التي نشبت في عدد من الولايات، وأسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة خرين.

وقال الأزهر في بيان الاربعاء، إن شيخ الأزهر تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجلي،أن يكفي شعب الجزائر الشقيق شر هذه الحرائق، وأن يخفف عنهم أضرارها، وأن يحفظ العالم أجمع من تلك الكوارث.

رئيس بعثة الميونيسما يقدم تعازيه للجزائر

قدم رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، القاسم وان، الأربعاء، تعازيه، للجزائر حكومة وشعبا، على خلفية الحرائق التي مست 14 ولاية عبر الوطن.

وتوجه القاسم وان، بتعازيه الخالصة، لعائلات ضحايا الحرائق، التي اندلعت عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تسببت في وفاة 65 شخصا، بين عسكريين ومدنيين، وذلك خلال مشاركته في ندوة حول "دور بعثة الأمم المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي والساحل الصحراوي"، بالمركز الدولي للمؤتمرات.

ويذكر أن الحرائق مست فضلا عن ولاية تيزي وزو، كل من ولايات تبسة وأم البواقي وسطيف وجيجل والمدية وبجاية والبليدة وخنشلة والبويرة وقالمة إضافة إلى برج بوعريرج وبومرداس وتيارت وسكيكدة.