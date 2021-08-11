القفز الثلاثي : ياسر تريكي يشـارك في خمسة تجمعات بأوروبا

يشارك الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي، المتخصص في القفز الثلاثي، في خمسة تجمعات بأوروبا، بعد مرتبته الخامسة المشرفة في الألعاب الاولمبية بطوكيو اليابانية، وذلك في الفترة الممتدة من 28 أغسطس الى 15 سبتمبر، حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

ويشرع تريكي، الذي حقق رقما قياسيا وطنيا ب17 متر و 43 سنتيمتر بطوكيو، دورته الأوروبية يوم 28 أغسطس بباريس (فرنسا)، قبل التنقل الى زيوريخ (سويسرا) يوم 8 سبتمبر، ضمن منافسة الرابطة الماسية.

ثم سيتنقل الى برلين بألمانيا يوم 12 سبتمبر، بعدها بيومين يتنقل ابن مدينة قسنطينة الى كرواتيا للمشاركة في تجمع دولي آخر، قبل اختتام دورته بإيطاليا حيث يجري هناك منافسة يوم 15 سبتمبر.

و افادت الاتحادية في بيان لها أن التجمعات الثلاثة الاولى بكل من باريس وبرلين وزيوريخ، سيخوض فيها تريكي منافسات القفز الثلاثي، اما في المنافستين الاخيرتين المقررتين بكل من كرواتيا و ايطاليا، فسيكون معنيا باختصاص القفز الطويل.