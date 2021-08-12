استمرار موجة الحر في وسط وشرق وغرب الوطن إلى غاية مساء السبت

ستتواصل موجة الحر التي تمس عدة ولايات شمالية عبر الوطن منذ يوم الاثنين إلى غاية مساء يوم السبت حيث تتجاوز درجات الحرارة 44 درجة مئوية ويمكن أن تبلغ محليا 47 درجة مئوية، حسب نشرية جوية خاصة أصدرها اليوم الخميس الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح ذات المصدر أن هذه النشرية "تلغي وتحل محل النشرية الصادرة أمس الأربعاء التي أعلنت أن موجة الحر ستزول مساء اليوم الخميس".

وأضافت ذات النشرية أن الولايات المعنية هي سيدي بلعباس ومعسكر وغليزان والشلف وعين الدفلى وتيزي وزو والبويرة والمدية حيث ستصل درجات الحرارة أو تتجاوز 44 درجة مئوية ويمكن أن تصل ذروتها 46/47 درجة، مشيرا إلى أن صلاحية النشرية السارية حاليا تمتد إلى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة مساء (21:00) على الأقل".

كما ستمس أيضا ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف حيث ستسجل درجات حرارة يمكن أن تصل إلى 40 درجة وقد تبلغ ذروتها 43/42 درجة في جنوب هذه الولايات.

وتتواصل صلاحية النشرية السارية حاليا إلى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة مساء (21:00).

وستسجل موجة الحر هذه أيضا في ولايات قسنطينة وميلة وقالمة والمسيلة وغرب باتنة حيث يرتقب ان تبلغ أو تتجاوز درجة الحرارة 44 درجة مئوية طوال صلاحية النشرية السارية حاليا والتي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء (21:00)".