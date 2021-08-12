الصادرات خارج المحروقات: ارتفاع الأسعار بنسبة 33 بالمائة خلال الفصل الأول

شهدت أسعار صادرات المنتوجات خارج المحرقات ارتفاعا متوسطا بلغ 32.9 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2021، في حين سجل قطاع المحروقات زيادة بنسبة 13.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، حسبما علم الخميس لدى الديوان الوطني للاحصائيات.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أساسا بالنسبة للمنتوجات خارج المحروقات بالمواد الغذائية والحيوانات الحية (زيادة بنسبة 11.9بالمائة) والمشروبات والتبغ (+10.3 بالمائة) و المواد الخام غير القابلة للاستهلاك، باستثناء الوقود والزيوت والشحوم والشمع من أصل حيواني أو نباتي (+3ر23بالمائة) والمواد الكيمائية والمنتوجات ذات الصلة (+45 بالمائة) بالإضافة إلى آلات وعتاد النقل (+39.4 بالمائة) بالإضافة إلى المواد المصنعة ومختلف المواد الصناعية (+20.9 بالمائة).

و حسب الديوان فان أسعار تصدير السلع بالدينار، بما في ذلك المحروقات سجلت ارتفاعا بنسبة 15.5 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2021 مقارنة بالفصل الأول لسنة 2020.

أما فيما يخص أسعار استيراد السلع بالعملة المحلية فقد شهدت زيادة بنسبة 11.9 بالمائة خلال الفصل الأول 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020.

ويبين مؤشر أسعار استيراد السلع حسب فئات المنتوجات للفصل الأول 2021 مقارنة بالفصل الأول 2020 ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية والحيوانات الحية وزيادة بـ 9.6 بالمائة بالنسبة لأسعار المشروبات والتبغ.

وسجلت المواد الخام غير القابلة للاستهلاك، باستثناء الوقود زيادة بـ 15.8 بالمائة و الزيوت و الشحوم و الشمع من أصل حيواني أو نباتي زيادة بنسبة 36.8 بالمائة و المواد الكيميائية و المواد ذات الصلة زيادة بنسبة 10.8 بالمائة ، في حين بلغت المواد المصنعة و مختلف المواد الصناعية زيادة بلغت على التوالي 8.9 بالمائة و8.5 بالمائة في أسعارها بالدينار.

ومن جهة أخرى، عرفت منتجات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة انخفاضا بنسبة 5.9 بالمائة، في حين تراجعت أسعار استيراد آلات و عتاد النقل بنسبة 0.5 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.