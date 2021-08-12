﻿ ﻿أكسجين طبي: شركة "ليند غاز" انتجت أكثر من 5 ملايين لتر في جويلية

أنتجت شركة "ليند غاز الجزائر" خلال شهر يوليو الفارط أكثر من 5 ملايين لتر من الأكسجين الطبي وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه المادة بسبب الموجة الثالثة لجائحة كوفيد-19 التي تشهدها البلاد، حسبما أفاد به الخميس بيان للشركة.

وجاء في البيان "بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الشاغلين في قطاع الغاز، تمكنت الشركة منذ بداية هذه الموجة الاخيرة من توفير مادة الأكسجين للقطاع الصحي، بكميات تقدر بثلاثة أضعاف المستوى المعتاد عليه".

وتم رفع متوسط إنتاج الأكسجين الطبي للشركة إلى 150 الف لتر يوميا، حسب الشركة التي أكدت على تسخير كل مجهوداتها من أجل توفير هذا المنتوج الحيوي الأساسي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.