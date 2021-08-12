انطلاق قافلة تضامنية ثانية محملة بالمواد الغذائية والصحية لفائدة ضحايا حرائق الغابات ببجاية

انطلقت اليوم الخميس من قصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) قافلة تضامنية ثانية محملة بالمواد الغذائية والصحية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات بولاية بجاية.

وانطلقت حوالي 20 شاحنة نصف مقطورة، تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تحمل مواد غذائية واستهلاكية وتجهيزات صحية ومياه ومنتوجات فلاحية.

كما تضم القافلة خلايا جوارية تابعة للوزارة من أجل التكفل النفسي والاجتماعي بالمتضررين.

وقال المكلف بالاتصال بالوزارة، رشيد طواهري، إن هذه القافلة التضامنية التي ساهمت فيها عدة قطاعات وزارية أخرى كالفلاحة والتجارة والداخلية، وجهت إلى بجاية باعتبارها "من الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات، إلى جانب تيزي وزو"، مضيفا أن هذه القوافل "ستستمر إلى غاية انفراج الأزمة".

وكانت وزارة التضامن قد أطلقت أمس الأربعاء، من قصر المعارض، قافلة تضامنية أولى نحو تيزي وزو محملة بمختلف المواد الغذائية والصحية لفائدة العائلات المتضررة من حرائق الغابات بالولاية.