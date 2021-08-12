كورونا: 851 إصابة جديدة، 653 حالة شفاء و41 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالجزائر

سجلت 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و41 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 653 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة هذا الخميس في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 185.042 حالة من بينها 851 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 124087 شخصا ، والعدد الإجمالي للوفيات 4695 حالة.

كما أشار نفس المصدر إلى وجود 38 مريضا حاليا بالعناية المركزة.

وحسب البيان، فإن 10 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة, خلال الفترة المذكورة، و 14 ولاية أحصت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 24 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.