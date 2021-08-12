كوفيد-19: استلام مستشفى ميداني أمريكي بالمؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة

استلمت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، أمس الأربعاء، مستشفى ميداني قدمته الولايات المتحدة الأمريكية كهبة للجزائر, وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة وباء كوفيد-19، حسبما أفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تجسيدا للتعاون العسكري الجزائري-الأمريكي، وفي إطار الجهود المبذولة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19، استلمت المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني مستشفى ميداني يعمل بنظام الضغط السلبي بسعة 30 سريرا للعزل والاستشفاء وخمسة (05) أسرة للإنعاش قدمته الولايات المتحدة الأمريكية كهبة للجزائر".

وقد حضر مراسم التسليم التي جرت على مستوى المؤسسة المركزية لإسناد الصحة العسكرية بالبليدة (الناحية العسكرية الأولى)، إطارات من وزارة الدفاع الوطني وكذا المكلف بالأعمال لدى السفارة الأمريكية السيد قوتام رانا، وفق نفس المصدر.