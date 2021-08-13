حرائق الغابات: بلماضي ''متحسر'' ويتضامن مع الضحايا ويدعو لتفادي الإنقسامات

عبر الناخب الوطني جمال بلماضي عن حسرته جراء الحرائق التي مست العديد من ولايات الوطن خاصة مدينة تيزي وزو، مؤكدا تضمانه مع الضحايا.

وقال بلماضي في شريط تم بثه على موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: ''لقد تابعت بمشاعر كبيرة الأحداث المؤسفة والحزينة التي مست الجزائر خاصة منطقة القبائل والعديد ممن ولايات الوطن.

لقد تأثرت بشكل كبير وأود أن أنحني أمام كل من فقدناهم كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذه المأساة''.

وحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن هذه الحرائق قد أودت بحياة 49 مدنيا و أكثر من 20 عسكريا بمدينة تيزي وزو.

وأضاف الناخب الوطني: ''أدعو الله أن يمنح الشجاعة والقدرة للجميع عقب هذه الأحداث الصعبة.

أرسل كل دعمي وتعاطفي لكل المواطنين وأحيي التضامن الشعب الجزائري مع المناطق المتضررة سواء كان ذلك ماديا أو معنويا''.

كما دعا الناخب الوطني الشعب الجزائري الحيطة والحدر طالبا منهم ''الحكمة'' لتفادي الانقسامات.

واختتم بلماضي حدثه: ''أدعو أيضا للحكمة لتفادي التجاوزات والانقسامات التي لا تخدم مصلحة الجزائر. كما أحيي وأشجع الحماية المدينة، الجيش الوطني الشعبي وأعوان حماية الغابات اللذين يواجهون هذا الحادث في الصف الأول''.