الجيش يواصل عمليات الإطفاء في 10 ولايات

استمرّت وحدات الجيش الوطني الشعبي، هذا الجمعة، في عمليات إطفاء الحرائق عبر 10 ولايات، بتسخير كل الوسائل البشرية والمادية التي "ستبقى متواصلة إلى غاية السيطرة النهائية على الحرائق وإخمادها نهائيًا".

جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه "تنفيذًا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار الجهود التي تبذلها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي للتدخل لمكافحة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن .... تتواصل عمليات إطفاء الحرائق بكل من الشريعة، عين الدفلى وتيزي وزو بإقليم الناحية العسكرية الأولى، وبسطيف جيجل عنابة سوق أهراس سكيكدة ميلة وبجاية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وذلك بتسخير كل الوسائل البشرية والمادية على غرار طائرات مروحية من نوع Mi-26 تابعة للقوات الجوية، وجرافات وآليات من أجل المساهمة في إخماد النيران خاصة بالمناطق الوعرة ذات التضاريس الصعبة".

وأكد بيان وزارة الدفاع أنّ هذه العملية "تدخل ضمن المساعي التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي لدعم جهود الدولة في إخماد الحرائق بكل ولايات الوطن المتضررة، وستبقى متواصلة إلى غاية السيطرة النهائية على الحرائق وإخمادها نهائيًا".